期貨三數據…有利多頭

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

期貨向來具有價格領先的優勢，目前包括外資留倉淨空單、小台散戶多空比、及選擇權買權賣權未平倉比率（P／C Ratio）等三大重要指標均有利多頭，加上昨（29）日期現貨由逆價差轉為正價差0.35點，顯示後市多頭還有戲。

從期貨的三個重要數據來看，昨日外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少3,434口至4,856口；小台散戶多空比昨日為7.02%，仍大於零，顯示散戶操作仍偏多；再來就是P／C Ratio，29日上升至96.82%，且恐慌指數（VIX）下跌0.47至14.86，整體數據解讀仍正向。

永豐期貨副總經理廖祿民指出，觀察昨日期市的這些數據，多方抵抗的味道已經出現，尤其是AI股展望佳，也有接到CoWoS訂單等利多，市場解讀偏正面。當然，目前行情還沒有真正轉強，畢竟P／C Ratio雖然有上升，但還低於1。近期盤勢常常是開高殺低然後再拉，可以「空方力道比較小，多方恢復元氣」來解讀。

期貨 散戶

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