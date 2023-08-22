為推動證券商辦理永續發展轉型業務 證交所舉辦執行策略宣導座談會

臺灣證券交易所股份有限公司將於今(2023)年8月24日下午，假台北君悅酒店3樓凱悅廳，辦理2023年度證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會。

為推動證券商辦理永續發展轉型業務，證交所前已於4月辦理今年度第一場大型宣導座談會，以加速永續發展轉型執行策略的辦理進程。其次，為輔導少數進度落後的業者，特於5月間辦理建立問責制度說明會，並提供法規面與技術面的諮詢服務，後續更透過多元化追蹤輔導，維持雙向溝通系統，逐步排除障礙，以協助業者皆於6月底前完成建立重大議題問責制度的目標。

針對今年一系列活動的第二場永續發展宣導座談會，證交所特邀請證券暨期貨市場主管機關金融監督管理委員會證券期貨局高副局長晶萍蒞臨指導，就國內證券業賡續推動永續發展事務致詞。

這次宣導座談會議題橫跨法規與實務兩大層面。法規面部分將由證券期貨局證券商管理組黃組長錫和，針對證券商永續發展法令遵循架構，由市場管理者的視角，就近期發布的對證券商永續發展相關規範進行背景說明與專業論述。實務面部分則由永豐金控（2890）董事長陳思寬以以永續金融助攻台灣淨零為主題，分享該公司成立淨零專案工作小組，並將ESG納入公司策略主軸，以及建立淨零轉型關鍵策略的心路歷程。另外資誠永續發展服務股份有限公司趙執行董事永潔，也針對分析與評估氣候變遷及ESG風險，介紹企業推動ESG治理的各類面向，以及如何辨識ESG風險議題等專業論述。

證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會的受邀對象，主要為與臺灣證券交易所簽訂供給使用有價證券集中交易市場契約的證券商，每家證券商均指派董事、監察人及高階主管出席，預估出席的業者人數可達200人。另證券期貨周邊單位也指定負責永續發展業務的相關同仁，併同參與觀摩。