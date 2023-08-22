第九屆期貨鑽石獎得獎名單出爐 期交所9月27日舉辦頒獎典禮

為鼓勵期貨市場參與者從事期貨交易進行避險及增益，提升法人機構參與比重，並健全期貨市場永續發展，同時配合店頭衍生性商品集中結算業務開辦，臺灣期貨交易所於今(2023)年賡續辦理第九屆期貨鑽石獎，得獎名單於今(22)日出爐，共33家期貨相關機構及法人機構獲獎，其中包含對推廣期貨教育卓有貢獻之大專院校，總計將頒發43個獎座。

第九屆期貨鑽石獎就積極參與期貨市場各業別如期貨經紀商、期貨交易輔助人、期貨自營商、證券投資信託事業、銀行業、保險業及證券業等設置交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎；並就提供市場流動性之造市者設置造市績效鑽石獎；此外，配合店頭衍生性商品集中結算業務於2022年7月25日開業，就積極參與的店頭結算會員設置店頭集中結算量鑽石獎、店頭集中結算創建貢獻鑽石獎；另就其他法人機構設置期貨市場貢獻鑽石獎、店頭集中結算貢獻鑽石獎。

期貨鑽石獎評審委員由銀行、壽險、產險、票券、投信投顧、證券、期貨等七大金融產業公會理事長及具專業經驗的專家學者擔任，期間召開兩次評審委員會議討論，並依評選標準評審，於今日公布得獎名單。

第九屆期貨鑽石獎得獎名單公告於期交所網站，期交所訂於9月27日舉辦第九屆期貨鑽石獎頒獎典禮，邀請主管機關及得獎機構之負責人共享榮耀。