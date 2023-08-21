群益金鼎證券創新數位服務 提供客戶極簡申辦體驗

群益金鼎證券（6005）宣布，成功整合政府MyData個人化資料自主運用平臺，即日起，旗下客戶於線上申辦交易額度調整時，可透過MyData平臺快速取得財力證明，省去手動上傳財力證明的步驟，提供更簡單、更快捷的線上申辦服務。

以往客戶在線上申請常需要耗費大量時間手動上傳文件，不僅操作繁瑣，還有驗證資料真實性的風險，群益金鼎證券推出創新舉措，客戶可直接透過MyData網站快速取得個人所得稅及財產資料，確保準確性與可靠性。

群益金鼎證券表示，透過整合MyData服務，不僅提供更便捷的線上申請流程，更確保客戶的個人數據安全和隱私保護，凸顯對於客戶需求的關切，以及為提供卓越服務所做的不懈努力。

所有與MyData平台間的個人資料傳輸過程以及資料檔案均經過加密保護，並且經過ISO27001、ISO27701資安與隱私標準的第三方透明與客觀稽核，確保符合國際資訊安全標準。

目前已正式上線的MyData整合服務中，客戶可透過線上申請體驗「極簡、極速、極聰明」的交易額度調整服務。

未來，群益金鼎證券將繼續不斷創新，提供更多便利、安全和高效的數據解決方案，以滿足客戶不斷變化的需求。