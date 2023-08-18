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緯創開盤下跌2.5元 台股早盤跌逾30點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股。本報資料照片
台股。本報資料照片

台股今（18）日開盤下跌8.2點，開盤指數16,508.46點；緯創（3231）以126.5元開盤，下跌2.5元。

凱基投顧指出，在盤面結構部份，AI 概念股持續是主軸，相關族群包括 AI 伺服器、散熱、機殼、PCB、網通、矽智財IP、半導體設備，近幾個交易日呈現良性輪動，持續是近期操作重心；金融股周四收腳回神，宜觀察兩大金控季線支撐力道；非金電周四不少族群略有表現，惟非金電延續性、整齊度欠佳情況未見改善，操作空間不大，暫勿貿然搶進。大盤力守半年線支撐，跌深反彈可期

昨（17）日美股四大指數收盤：道瓊指數下跌290.91點、跌幅0.84%，那斯達克指數下跌157.7點、跌幅1.17%，標準500指數下跌33.97點、跌幅0.77%，費半指數下跌33.73點、跌幅0.97%。

美股連續三日下跌，全球債市拋售加劇，打壓市場對大型科技股的胃口。強勁的勞動市場數據再度引發投資人對升息的疑慮，美國公債殖利率繼續攀升。大型科技股下跌，蘋果（Apple）和微軟各跌1.5%和1.1%。

投資人的目光很快轉向下周在傑克遜霍爾舉行的經濟政策研討會，以衡量 Fed 的動向。美國勞工部公布報告顯示，上周初請失業金人數下降，表明勞動市場仍然緊俏。Stifel 首席股市策略師 Barry Bannister 表示，美股最近幾天疲軟，是因為美國經濟強勁成長來看，聯準會（Fed）可能會「在更長時間內保持高利率」。

三大法人昨（17）日集中市場合計賣超85.9億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超164.6億元，投信買超41.2億元，自營商(自行買賣)買超29.2億元，自營商(避險)買超8.1億元。

統一期貨表示，法人籌碼方面，外資減碼期貨空單3,344口，未平倉淨空單減少至185口，而自營商則減碼期貨空單 947 口。

選擇權未平倉部分，選買權最大未平倉下降 100 點至 16,800 點，賣權最大未平倉大減 600 點至16,000 點，顯示市場看法偏向悲觀。

美國公債 未平倉

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