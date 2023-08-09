AI震盪兇 期交所提高多檔AI股及高股息ETF期貨保證金

台股多空拉鋸，盤勢震盪，「利基題材股」各擅勝場，躍居為盤面亮點，長榮航太（2645）、三陽工業（2206）等股逆勢走揚；權證專家昨（8）日表示，投資人可以挑選偏價外、且長天期的領漲股權證介入，且買強不追弱，拉高獲利槓桿。

2023-08-09 05:48