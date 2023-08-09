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AI震盪兇 期交所提高多檔AI股及高股息ETF期貨保證金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所8月9日公告調整元大台灣50ETF（0050）期貨契約(NYF)、元大高股息ETF（0056）期貨契約(PFF)、國泰永續高股息（00878）ETF期貨契約(RIF)、元大台灣50ETF選擇權契約(NYO)、廣達（2382）期貨契約(DKF)、緯創（3231）期貨契約(DXF)、技嘉期貨契約(GHF)、英業達期貨契約(LQF)、神達期貨契約(PSF)、廣達選擇權契約(DKO)及緯創選擇權契約(DXO)之期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金(A值)、風險保證金最低值(B值)、混合部位風險保證金(C值)所有月份保證金金額及適用比例，並自8月10日一般交易時段結束後起實施。

臺灣期貨交易所 選擇權 高股息

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