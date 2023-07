期交所與身心障礙潛水協會一起「潛進海洋 保育生態」

期交所為落實聯合國身心障礙者權利公約(The Convention on the Rights of Persons with Disabilities,CRPD)保障身心障礙者人權政策及「2030永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)保育海洋生態,7月8日與社團法人臺灣身心障礙潛水協會(以下簡稱身障潛水協會)共同辦理「潛進海洋保育生態」淨海活動。由期交所總經理周建隆率30多名同仁,身障潛水協會總教練陳克誠及祕書長呂家瀅率17名身障人士及多位環保志工共同參與,海洋保育署海洋環境組王澤瑋專員特別至現場致意,對期交所與身障朋友共同清理海洋廢棄物,守護海洋資源之行動力表達肯定與感謝。

身障潛水協會設立於106年,近年來持續辦理身障潛水訓練考照及潛水淨海活動,其友善保育環境理念與期交所綠色公益核心不謀而合,期交所率同仁親赴野柳,除協助身障朋友將其潛水蒐集上岸之海洋廢棄物進行清理及分類,並共同撿拾岸邊廢棄物,本次共蒐集775公斤海洋廢棄物,並將相關資訊回報海洋保育署。藉此活動,不僅讓身障朋友能從困境中找到自信,以自身能力回饋社會,同仁從活動中亦能體驗到海洋保育的重要性。

期交所除致力耕耘本業,亦積極推動全體同仁共同響應節能減碳措施,由每月一蔬食、隨手關燈並使用節能燈具、內部會議自行攜帶環保水杯及洽公優先搭乘大眾交通工具等落實「淨零綠生活」。另透過跨部門節能減碳競賽活動,提升公文電子化比率及降低影印機印紙量,減少紙張的使用比率達9.5%(一年約減少559.8公斤碳排放)。此外,辦公室設置水耕蔬菜栽種區,同仁可透過親手種植、摘取及觀察植物生長歷程紓解工作壓力,除可美化辦公環境,亦提供同仁低碳健康工作場所,為公司永續發展之有效實踐。

期交所近年來積極參與環境保育行動,今年2月捐助臺灣千里步道協會,從守護山林出發,本次則環抱海洋,持續身體力行,將海洋保育的知識傳遞給每一位參與者,為臺灣永續發展貢獻心力,創造更美好的生態環境。