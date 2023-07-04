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期交所再次出擊 攜手期貨商赴韓引資

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

繼今(2023)年4月及5月赴日本、香港及新加坡等辦理海外引資活動後，臺灣期貨交易所(期交所)7月4日至5日再度攜手期貨商前往韓國首爾一對一拜訪外資機構，行銷我國期貨市場商品並介紹制度，期藉由凸顯韓國與台灣市場相似之處，提升韓國市場參與者對臺灣期貨市場的興趣與交易意願。

台灣期貨市場外資參與者多來自新加坡與香港，期交所此次選擇於韓國辦理引資活動，主要考量為該國擁有相當活絡的本土股價指數及股票期貨與選擇權市場，極具開發潛力。此行亦為期交所自2016年及2018年以後，第四度赴韓國引資，這次由周總經理建隆率隊，偕同期貨商拜訪當地8家外資機構，介紹台灣期貨市場商品特色、交易結算制度與資訊系統、更新期交所近年發展及未來計畫，並特別說明新進外資專屬的獎勵活動內容，期藉由降低外資交易成本，強化其參與意願，進一步提升我國期貨市場外資參與度並擴大外資版圖。

期交所近年來國際引資不遺餘力，包括向國外主管機關申請商品交易許可、參與國際會議與參展推廣我國市場，及攜手國內期貨業者拜會外資客戶等，今年1至5月台灣期貨市場外資參與比重約三成，未來亦將持續積極開發海外市場，拓展國際版圖。

期貨 外資 期交所

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