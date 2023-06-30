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長榮除息強漲 自營商反手砍42,284張、居賣超個股冠軍

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

長榮（2603）今（30）日除息表現亮眼，股價衝上漲停93.5元，順利展開填息，不過，在除息前連續大買的自營商，今日則是反手賣超長榮42,284張、居賣超個股冠軍；但下周將除息的陽明海運（2609），則獲自營商買超12,826張。

長榮每股配發70元現金股利，今日除息，股價開高走高，以漲停93.5元收盤，成交量爆出逾14萬張，漲停追價買單超過11萬張；三大法人買賣超部分，外資轉為買超1,675張，終止連三賣，投信賣超1,829張，自營商賣超42,284張，終止連六買，且居自營商賣超冠軍，合計三大法人賣超42,438張。

自營商在長榮除息前大買，證券分析師張陳浩說，自營商在長榮除息前連續買超，主要是大戶（大股東）的避稅需求，先把長榮賣給自營商，再向自營商買進長榮期貨避稅，他表示，由於股利的稅率高達28%，大戶為了避稅，會先透過自營商進行避稅。

長榮今日除息大漲，有法人則是坦言，不排除先前棄息的買盤有回來買進，不過，長榮雖在除息首日大漲，但預估完全填息仍存有相當的難度，雖然下周還有再往上的機會，但也可能在拉高後遭遇短線的獲利賣壓。

自營商同樣在陽明除息前買超陽明，今日單日買超12,826張，連十二買，外資及投信今日也是同步買超陽明，陽明預計7月4日除息，每股配發現金股利20元，今日收在63元，上漲2.9元，漲幅4.82%。

另一檔貨櫃股萬海（2615）則是預計在7月3日除息，每股配發現金股利5元，今日收在59元，上漲1.7元，漲幅2.96%，三大法人中，外資賣超1,587張，連八賣，投信買超1,284張，自營商買超1,401張，三大法人合計買超1,098張。

除息 自營商

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