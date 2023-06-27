元大證券線上投資理財服務 通過國際碳足跡驗證
元大證券宣布，今年以「元大證券線上投資理財服務」為標的進行碳足跡盤查，4月通過英國標準協會ISO 14067產品碳足跡驗證，並於6月取得環保署碳足跡標籤，成為證券業首家通過國際碳足跡驗證及取得國內碳標籤的標竿業者。
積極響應聯合國2050年達成淨零碳排目標及落實綠色金融政策，元大證券將ESG(環境、社會及公司治理)永續經營理念融入營運策略。
元大證券2022年以「投資先生APP」為標的通過ISO 14067產品碳足跡驗證及PAS 2060碳中和驗證，成為證券業首支零碳APP。
為進一步擴大各業務碳足跡盤查範疇，已協助環保署訂定「證券、期貨暨投信投顧業線上服務」碳足跡產品類別規則（PCR），作為證券、期貨及投信投顧業向環保署申請碳足跡標籤之查證準則，為國內金融服務業推進低碳轉型的一大步。
今年接續以「元大證券線上投資理財服務」為標的進行碳足跡盤查，已通過英國標準協會ISO 14067產品碳足跡驗證及取得環保署碳足跡標籤，透過ISO 14067國際碳足跡計算標準檢視2022年投資人使用本公司各類線上服務，從原物料取得、服務到廢棄處理階段，每件線上服務碳排放量大約285毫克。
元大證券將持續研擬減碳作法，發展具永續精神的商品與服務流程，期能提供投資人多元的綠色金融服務，共同響應聯合國永續發展目標（SDGs）有關金融創新、責任消費及氣候行動相關議題，以實際行動落實低碳經濟。
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