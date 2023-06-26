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群益期貨海外商品交易再創佳績 連三年獲 CME 主要合作夥伴認證

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益期貨業務部副總黃維本(左)接獲CME能源產品部常務董事Peter Keavey(右)授獎。(群益期貨/提供)
群益期貨業務部副總黃維本(左)接獲CME能源產品部常務董事Peter Keavey(右)授獎。(群益期貨/提供)

近兩年全球能源商品市場出現了一系列重大事件，從去年初俄烏戰爭所引發的能源商品價格劇烈波動，到今年中國大陸疫控解封後的經濟成長不如預期，導致能源需求下降，進一步影響原油價格下探，因此到今年4月產油國聯盟（OPEC+）突然宣布大規模減產，而這些市場因素對能源商品的價格產生了顯著影響，也相對出現許多海外商品交易的機會。

在這樣的環境下，群益期貨（6024）掌握市場波動的機會，舉辦多場能源商品的實體講座，旨在加強投資人對商品和市場趨勢的了解，幫助客戶應對波動並掌握獲取財富的機會。在所有同仁的努力之下，2022年較2021年能源類商品總交易量大幅成長超過80%，也讓群益期貨連續第三年獲頒CME「能源市場主要合作夥伴」認證的殊榮。

群益期貨除了有輕原油、微型輕原油及天然氣等多種能源期貨及選擇權商品可交易外，也持續提供更貼近客戶需求的優質服務，例如為客戶提供能源類期貨商品的分析報告，幫助客戶在交易時能更了解商品未來趨勢；每日盤前有直播節目「群益早安」，提供專業即時的全球財經評論，還有訂閱制的「老爹獨家投資策略」通過白話且具邏輯的說明，讓客戶每日輕鬆掌握商品交易策略。據統計，群益期貨在CME的商品總交易量中持續維持超過30%的占比，為台灣期貨商中交易量名列前茅的券商，這說明在推廣海外期貨方面群益期貨付出了巨大努力，也是客戶首選的期貨商。

展望未來，群益期貨希望透過數位科技與人的結合，提供更貼近客戶需求之數位服務，例如首獲專利的「智能推播」服務，針對客戶的庫存商品，推播個人化資訊，提醒客戶不錯過任一個市場機會，近期還領先市場推出「投資大師DNA」交易人格測驗服務，短短一周已吸引超過三千位用戶體驗與分享，且參與體驗的用戶都有機會領取「個人化專屬投資指南書」！

期貨 群益

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