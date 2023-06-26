18檔股票被列注意股 雲品重挫11.5元至跌停板

雲品（2748）、夏都被列注意股，雲品今（26）日以119元開盤後走低，於10點30分左右跌至跌停板價104元，下跌11.5元、跌幅9.96%。上周三（21日）共18檔股票被列注意股。

根據證交所公布資訊，雲品於6月20日之最近六個營業日之當日沖銷成交量占最近六個營業日總成交量比率65.28%，且6月20日當日沖銷成交量占該日總成交量比率76.67%，因此被列為注意股股票。

雲品今（26）日宣布與亞果遊艇（7566）正式簽約，展開策略結盟，將受理委託經營亞果旗下位於台南安平「亞果遊艇城」黃金會所的餐廳與宴會場域，可望擴大雲品與亞果在觀光市場中的市佔率與品牌能見度，預計2024年第1季試營運與消費者見面。今（26）日股價開高後走低，重挫11.5元至跌停板價104元。

18檔股票被列注意股：宏和、首利、華城、恩德、川湖、隴華、華經、夏都、雲品、大立光、立德、瑞鼎、事欣科、祥碩、達運、華孚、勤誠、泰金寶-DR。