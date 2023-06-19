6月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌14.35點，收17274.56點。6月電子期收833.85點，下跌0.5點，逆價差0.7點；6月金融期收1636點，上漲4.8點，逆價差0.63點。
6月電子期以833.85點作收，下跌0.5點，成交1171口。7月電子期以825.9點作收，下跌0.4點，成交264口。
電子現貨以834.55點作收，下跌1.72點；6月電子期貨與現貨相較，逆價差0.7點。
6月金融期以1636點作收，上漲4.8點，成交595口。7月金融期以1633.4點作收，上漲11.2點，成交142口。
金融現貨以1636.63點作收，上漲7.71點；6月金融期貨與現貨相較，逆價差0.63點。實際收盤價以期交所公告為準。
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