富邦期貨：短線籌碼面轉趨有利多方

消息指出，美國總統拜登和美國眾議院議長麥卡錫似乎接近就美國債務上限達成協議，加上輝達最新財測遠優於市場預期，激勵股價噴漲24%，帶動標普500指數及那斯達克指數期貨上漲，但道瓊成分股英特爾重挫超過5.5%，加上能源及公用事業類股弱勢，拖累道瓊期貨走低。

短線上，台積電（2330）領軍的電子類股有望持續帶動台指期走高，在相關概念股未出現獲利了結賣壓前，多方行情將延續；期貨籌碼方面，外資台指期未平倉淨多單增加近1,300口；散戶小台多空比跌落至0軸之下；未平倉量PUT/CALL Ratio上升至109.9%，短線籌碼面轉趨有利多方；以週選擇權未平倉量觀察短線支撐在16,000點，上檔壓力在16,400點。(富邦期貨/提供)