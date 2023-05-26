快訊

MLB／張育成27日復健賽親發文問好 抵達2A會合劉致榮

腎不好、洗腎病人該怎麼吃水果？遵守2原則「這水果」不能碰！

超商浩克翻版？美國紐約警「狂揍遊民6拳」下場超慘

富邦期貨：短線籌碼面轉趨有利多方

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
散戶小台籌碼分析

消息指出，美國總統拜登和美國眾議院議長麥卡錫似乎接近就美國債務上限達成協議，加上輝達最新財測遠優於市場預期，激勵股價噴漲24%，帶動標普500指數及那斯達克指數期貨上漲，但道瓊成分股英特爾重挫超過5.5%，加上能源及公用事業類股弱勢，拖累道瓊期貨走低。

短線上，台積電（2330）領軍的電子類股有望持續帶動台指期走高，在相關概念股未出現獲利了結賣壓前，多方行情將延續；期貨籌碼方面，外資台指期未平倉淨多單增加近1,300口；散戶小台多空比跌落至0軸之下；未平倉量PUT/CALL Ratio上升至109.9%，短線籌碼面轉趨有利多方；以週選擇權未平倉量觀察短線支撐在16,000點，上檔壓力在16,400點。(富邦期貨/提供)

期貨 美國

延伸閱讀

美議員蓋拉格因美債協商延後訪台 拜登稱不會違約

輝達早盤狂漲24%激勵那指標普開高 台積電ADR飆逾10%

陸商務部證實 王文濤將會見美國商務部長、貿易代表

凍結或削減？府會債限癥結 縮至明年聯邦支出

相關新聞

富邦期貨：短線籌碼面轉趨有利多方

消息指出，美國總統拜登和美國眾議院議長麥卡錫似乎接近就美國債務上限達成協議，加上輝達最新財測遠優於市場預期，激勵股價噴漲...

就市論勢／電線電纜、儲能 吸睛

近期台股走勢轉強，外資也從今年3至4月站在賣方角色轉為買進，外界推測是受到美國債務上限將因兩黨協商得以解決帶動，美國債務上限爭議或許會造成市場短線波動，但此爭議終究會獲得解決，真正影響盤勢長期發展的仍是基本面。美國升息已到尾聲，各界也有共識高利率環境將維持一段時間，恐不利經濟成長。

期貨商論壇／黃金期 醞釀反彈

三大信評機構之一的惠譽國際日前將AAA評級的美國置入負面觀察名單之中，若接下來債務上限調整法案仍然無法獲得解套，則後續美...

期貨商論壇／創意期 多方氣盛

創意（3443）為台積電轉投資的ASIC設計服務商，合作關係密切，其持股為最大股東。公司是專業提供系統單晶片（SoC）設...

台指期 外資偏多操作

輝達（Nvidia）交出亮眼財報以及財測，盤後漲幅超過兩成，挹注昨（25）日護國神山台積電（2330）發威，成為盤面最大...

台光電、緯穎 權證認購火

隨AI伺服器普遍受到市場矚目，相關台廠後市營運不看淡，激勵買盤積極駐足，拉升相關個股股價強勢表態，如昨（25）日台光電（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦