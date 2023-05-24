富邦期貨：短線須注意修正壓力

美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫皆表示債限協商富有成效，但外媒消息指出，麥卡錫向共和黨眾議員透露，談判雙方尚未接近達成協議，投資人擔心美債可能在下個月違約，超短期國庫券面臨龐大賣壓，2年期公債殖利率也連續九個交易日上揚，科技股因此承壓領跌，能源股走強則對道瓊指數帶來支撐，美股指數期貨收盤全面下跌。

隨著期限逼近，美國債限談判仍未有結果，美債殖利率攀升開始對股市帶來負面效果，市場心態趨於謹慎，並給予空方賣出理由，短線須注意修正壓力；期貨籌碼方面，外資台指期未平倉淨多單再度小幅縮減，仍保持在3萬口之上；散戶小台多空比回升至-7.4%,仍在0軸下；未平倉量PUT/CALL Ratio下滑至112.6%，籌碼面仍屬對多方有利。(富邦期貨/提供)