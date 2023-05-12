富邦期貨：預期短線行情偏向弱勢整理
美國區域銀行PacWest表示，該行在截至上周五當周流失9.5%的存款，股價大跌22.70%，SPDR標普地區性銀行ETF下跌2.48%，市場風險規避有回升，另外，Disney+訂戶持續流失衝擊迪士尼股價重挫超8%，拖累道瓊期貨走勢，Alphabet因Google產品全面導入AI，激勵股價大漲超過4%，則對那斯達克期貨帶來支撐，美股四大指數期貨收盤僅那斯達克期貨小幅收高。
美股那斯達克指數創波段新高，但台指期於月線反壓沉重，指數目前翻落於短、中期均線之下，預期短線行情偏向弱勢整理；期貨籌碼方面，外資台指期未平倉淨多單小幅調節百餘口，散戶小台多空下降至0.4%，未平倉量PUT/CALL Ratio回升至99.7%，仍小於100%，籌碼面中性略偏空方；從月選擇權最大未平倉序列觀察，指數上檔壓力在15,800點，下檔較強力支撐在15,000點。(富邦期貨提供)
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