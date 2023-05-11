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富邦期貨：月線反壓沉重

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析(富邦期貨/提供)
散戶小台籌碼分析(富邦期貨/提供)

美國4月消費者物價指數年增率創2年來新低，美債殖利率下滑，帶動科技股反彈，Google年度I/O開發者大會展示旗下產品全數導入AI，帶動股價大漲超過4%；另外，消息指出，歐盟下周將批准微軟收購動視暴雪的交易，帶動股價上漲1.7%，不過，市場依舊擔憂陷入僵局的美國債務上限談判，道瓊指數收盤小幅收低，那斯達克及費半指數收高逾1%。

美科技股走勢強勁應有助台指期回穩，不過，月線反壓沉重，預期短線台指期沿月、季線震盪整理；期貨籌碼方面，外資台指期未平倉淨多單大減超過萬口，散戶小台多空回升至5.63%，回到0軸之上，未平倉量PUT/CALL Ratio下降至96.56%，籌碼面轉趨有利空方；從月選擇權最大未平倉序列觀察，指數上檔壓力在15,800點，下檔支撐在15,400點。

台指期

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