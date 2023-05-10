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富邦期貨：大盤若守住月、季線 將維持震盪盤堅

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
散戶小台籌碼分析

周二共和黨眾議院議長麥卡錫表示，與白宮及民主黨針對債務上限的談判沒有任何進展，將於周五再次開會，紐約聯準銀行總裁威廉斯周一表示，目前通膨依然過高，未見今年有任何降息的理由，加上晶圓代工廠格芯第2季財測遜於預期，股價重挫9%拖累半導體類股，美股四大指數收盤盡墨。

台指期站上月線後，遭遇美國債務上限談判亂流，同時周三晚間又將公布美國通膨報告，指數短線可能承壓，若能守住月、季線，將維持震盪盤堅格局；期貨籌碼方面，外資台指期未平倉淨多單上升至近17,000口，散戶小台多空比下降至-13.1%，未平倉量PUT/CALL Ratio來到115.48%，籌碼面偏多；從月選擇權最大未平倉序列觀察，指數上檔壓力在16,000點，下檔支撐在15,400點。(富邦期貨/提供)

晶圓代工廠 台指期

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