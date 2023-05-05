富邦期貨：非農就業報告將公布 短線行情將較為震盪
美國區域銀行PacWest周四證實正在考慮出售等方案，市場擔憂該公司恐成下一家倒閉的銀行，衝擊股價崩跌50.6%，賣壓也蔓延到其他銀行，Western Alliance大跌38.5%，SPDR 標普地區性銀行ETF則重挫5.5%，整體市場風險規避情緒升高，在金融、能源及通訊服務板塊領跌下，美股四大指數收盤盡墨。
聯準會雖預期暫停升息，但高利率仍將使美國小型銀行業者承受壓力，目前焦點仍在美國區域銀行危機是否止息；另外，新台幣回升有助緩和資金壓力，不過，周五將公布非農就業報告，短線上，行情將較為震盪；期貨籌碼方面，外資台指期未平倉淨多單升至18000口；散戶小台多空比下滑至-12.4%；未平倉量PUT/CALL Ratio上升至110%，籌碼面有利多方。(富邦期貨/提供)
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