富邦期貨：市場目前風險規避情緒揚升
周三聯準會如預期升息一碼，並在政策聲明中刪除「額外政策緊縮可能為適當的」措辭，暗示可能暫停升息周期；鮑爾在記者會上表示，目前通膨依舊過高，需要一些時間才會下滑，降息並非合適的選項，下個月的政策決定取決於未來的經濟數據，鮑爾淡化降息預期，且西聯銀行及西太平洋銀行等地區銀行股價持續下跌，美股四大指數收盤盡墨。
國際股市延續弱勢，貴金屬、日圓及公債價格走高，顯示市場目前風險規避情緒揚升，且周四還有ECB利率會議以及非農就業報告公布，短線上行情較為保守；期貨籌碼方面，外資台指期未平倉淨多單大於13,000口；散戶小台多空比回升至-2.9%；未平倉量PUT/CALL Ratio下滑至略低於100%，籌碼面中性偏多。
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