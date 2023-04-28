台指期夜盤由黑翻紅 嘗試延續反彈行情

台指期夜盤由黑翻紅，法人指出，VIX指數由15.72下降至15.23、下降了0.49，顯示市場的避險情緒有收斂，不過季線反壓限縮上檔空間，在主要半導體權值股暫難有表現下，預料後續將維持區間震盪走勢，下週須關注重量級科技類股財報以及FOMC會議。

三大法人買超41億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,664口至10,369口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3,500口至12,753口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,383口至6,742口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16,300點，賣權未平倉最大量集中在15,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.96升至1.1。VIX指數下跌0.49至15.23。整體選擇權籌碼面偏多。