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有助造市 立院三讀通過權證避險降稅降至千分之一

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
攸關權證避險降稅的證券交易稅條例部分條文修正案，今天在立法院會三讀通過。圖／擷取自國會直播頻道
攸關權證避險降稅的證券交易稅條例部分條文修正案，今天在立法院會三讀通過。圖／擷取自國會直播頻道

攸關權證避險降稅的證券交易稅條例部分條文修正案，今天在立法院會三讀通過，權證避險證交稅由千分之3降至千分之1，為期5年，並設有「日出條款」，在總統公布生效後六個月上路。財政部曾指出，這次修法預計能增加新台幣6億元的證券交易稅，及增加2億元的營利事業所得稅，合計增加稅收8億元。

三讀通過條文明定，將基於履行認購、認售權證報價責任及風險管理目的出賣權證避險專戶內股票者，證券交易稅稅率由現行的千分之3調降為千分之1，為期5年，總統公布生效後6個月上路；同時也要求券商，應將權證避險專戶交易明細列具清單，依規定期限送交國稅局。

金管會在這項修法初審時表示，調降證券商從事權證避險股票的證券交易稅稅率，可降低證券商造市成本以及提升造市品質，促進投資人參與權證交易的意願。權證避險交易增加也將同步推動股票市場交易成長，並帶動稅收增加，達成證券市場發展與國家稅收增加的雙贏目標。

國民黨立委曾銘宗這次也提出證券交易稅條例修法版本，曾銘宗在法案三讀後表示，權證是國內衍生性金融商品非常重要的項目之一，權證有利於散戶與法人的相關避險，「這個市場很重要，必須再促進推廣」。

曾銘宗說，這次修法效益，包括可強化證券商，權證的造市功能與活化權證市場，可以協助現貨市場、期貨市場更為穩定，也能讓投資人包括散戶法人與做好避險，強化保護投資人。

認售權證 交易稅

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