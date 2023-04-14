期交所攜手期貨商赴港引資 拓展期貨市場國際商機
臺灣期貨交易所自去年底各國陸續解除邊境管制後，即陸續赴新加坡、美國與日本等地參展或拜訪外資機構，今（2023）年再由副總楊朝舜理率隊，攜手期貨商於4月13日至14日在香港進行一對一拜訪活動，除宣傳各項新商品與新制度外，並了解與即時回應外資建議，期能引進更多外資參與我國期貨市場。
此外，因應去年7月25日期交所店頭集中結算開業，第一階段優先將新臺幣利率交換契約納入集中結算範圍，參與對象限結算會員，目前有11家金融機構成為結算會員，至第1季底結算部位餘額已達新臺幣630億元；第二階段預計今年7月推出，除結算商品將拓展至美元兌新臺幣無本金交割遠期外匯(NDF)外，亦將同步開放結算會員之客戶結算服務。為推廣第二階段集中結算服務，期交所亦拜訪多家銀行與NDF主要經紀商，期望使我國店頭集中結算市場更加茁壯。
這次期交所亦參與FIA香港論壇(FIA Forum: Hong Kong 2023)，與各國參與者進行意見交流，並了解新興市場衍生性商品最新發展，作為未來拓展市場參考。此行活動滿檔、成果豐碩，期能進一步拓展外資參與，促進臺灣期貨市場國際化。
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