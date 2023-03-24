歐美股行情溫吞 台指期夜盤盤下震盪

歐美股轉趨溫吞，台指期夜盤盤下震盪，法人指出，位階臨近16,000點壓力也稍有加重，然而日K型態來看，目前大盤除了再度突破近期的整理區間，同時也突破3/9的前波高點，因此現階段多方仍較占上風，建議若部位較為偏空的投資人，操作上須留意相關風險。

三大法人淨多單減少3,911口至15,710口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少4,756口至12,728口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少4,032口至14,722口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在16,200點，賣權未平倉最大量集中在15,500點。全月份未平倉量put/call ratio值維持1.39。VIX指數小幅下跌0.07點至16.51點。整體選擇權籌碼面仍有利多方上攻。