台股開盤下跌12點 台積電開平盤

台股今(13)日開盤下跌12.17點，開盤指數15,514.03點；台積電（2330）開平盤，開盤價513元。

群益投顧說，上周五(10日)大盤一舉破各短期均線，見今年來首次相對趨弱態勢。低基期與籌碼輕股擔綱=買盤積極作價、但風險趨避心態。台股雖有特定買盤積極支撐指數，但受美股牽制下，指數回破2月以來整理區間壓力轉增。

今(13)日亞洲盤美股電子盤期指強彈，折射矽谷銀行倒閉,市場將對Fed3月升息1碼預期重燃。追隨作價買盤著墨區塊，擇強勢題材股,守技術面(短線)應對。

上周五美股四大指數收盤：道瓊指數下跌345.22點、跌幅1.07%，那斯達克指數下跌1.76%，標準500指數下跌1.45%，費半指數下跌1.89%。

第一金投顧表示，上周五美國勞工統計局公布2月非農新增就業高於市場預期，但薪資成長低於預期，利率期貨價格顯示3月FOMC會議升息2碼的機率下滑。矽谷銀行則宣布籌資失敗，目前已由聯邦存款保險公司接管，以資產規模來看，矽谷銀行是史上第二大的銀行倒閉案，僅次於2008年倒閉的華盛頓互惠銀行。

美國聯準會里奇蒙分行總裁Thomas Barkin表示，對3月FOMC會議升息1碼或2碼持開放態度，前次會議升息1碼不代表未來每次會議都該升息1碼，不會對終點利率上修感到意外，貨幣政策目前聚焦在整體需求，金融穩定性可能有影響、也可能不會有影響。

2月就業報告顯示非農就業成長持續高於預期，顯示1月就業大幅成長的動能延續，但勞動力增加是失業率上升與薪資成長降溫的主要原因，就業市場供需緊繃的情況略有緩解。雖然2月就業增長強勁，但考量薪資成長低於預期，3月FOMC會議升息幅度需要觀察本周公布的通膨數據，若2月通膨高於預期且短期金融穩定性的擔憂緩解，3月FOMC會議仍有升息2碼的可能性。

三大法人周集中市場合計買賣超億元：外資及陸資(不含外資自營商)買賣超億元，投信買賣超億元，自營商(自行買賣)買賣超億元，自營商(避險)買賣超億元。

統一期貨說，外資上周五減碼期貨多單4,018口，未平倉淨多單下降至6,201口，而自營商則是賣超101.3億元，並加碼期貨多單573口，投信則是買超18.3億元、並加碼期貨空單957口。由法人籌碼面來看，外資與自營商同步擴大偏空操作，且偏空的幅度頗大，顯示出法人對後續走勢已轉為偏空看待，倘若法人持續偏空操作的話，指數恐將回測季線支撐。

在選擇權未平倉部分，3月的買權與賣權的最大未平倉雖然維持在相同的位置，不過多空雙方的未平倉量卻有明顯向下移動的跡象，顯示出市場對後續走勢轉趨保守偏空看待。

以目前走勢觀察，台指期受到美股利空的衝擊，導致多方信心潰敗，因而引發短線賣壓出籠，並跌破月線支撐，使得整體走勢已有轉空的疑慮。由於今晚美國將公布非農就業數據，而該數據表現將會左右未來聯準會的貨幣政策，並牽動到台指期的多空表現。