維護投資人權益 證交所亦會處置權證交易異常

臺灣證券交易所周三(22日)盤中監視作業發現滬深2X凱基26購02認購權證有異常成交，立即依實施股市監視制度辦法規定，召開臨時監視業務督導會報會議，並決議為維護投資人權益，依公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點規定，將該檔權證列為公布注意有價證券，並提醒投資人注意交易風險。

證交所已就買賣雙方證券商投資人的開戶徵信、授信額度、委託買賣交易等相關作業進行了解，經查該筆交易目前尚無申報錯帳或違約交割情事，證交所將持續注意市場交易秩序，並提醒證券商及投資人交割風險。投資人如有涉及逃避稅或違反防制洗錢等規定情節，已洽請相關證券商應依相關法令及內部控制作業等規定，通報相關權責主管機關辦理，證交所將依內部控制規定，持續追蹤控管相關證券商後續辦理情形。