快訊

整理包／全民普發6000元三讀通過！最快4月落袋 這管道讓錢秒入手

永豐期貨影音節目再創新 張老師產業前瞻上線

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

對抗通膨，為協助國內企業運用商品期貨改善原物料庫存及利潤管理，永豐期貨宣布推出「張老師產業前瞻」數位影音節目，內容聚焦實物交割、庫存管理、定價輔助、鎖定利潤等期貨應用主題，並導入國際合作模式案例，在原物料成本波動之際，要以金融與產業結合，運用期貨專業為台灣產業保駕護航。

永豐期貨近幾年推動數位影音創新，建造與投資人交流新模式打響口碑，自2019年底開播以來，在FB及Youtube累積超過151萬次的點閱收視，其中尤以直播節目-永豐夜夜秀，邀請投資素人網紅輕鬆學期貨，單集最高在線觀看人數創下近2,500人，在期貨專業領域備受投資人青睞，最新推出的「張老師產業前瞻」是永豐期貨第七個自製節目。

永豐期貨副總張嘉成指出，期貨市場對產業的成本及庫存其實極具風險管理效益，國際間已普遍運用，商品期貨是台灣相對缺乏卻具有極大潛力的領域，永豐期貨看好需求積極導入推動，推出影音節目滿足大家對期貨市場所有知識與新知的學習需求，讓更多有需要的投資人、業者都能在線上觀看了解如何運用。

張嘉成分析，觀察近期主要大宗商品價格處於通膨觸頂的拐點邊緣，預期原料價格有機會稍微緩和，頻道內容安排包括產業與金融結合、商品期貨應用、實物交割、產業鏈知識與貿易行為、實體經濟的服務模式、經典案例等，貫穿期貨市場與產業，讓更多客戶可以落實應用。

此外、鑑於國際間已廣泛運用商品期貨控管成本與庫存，永豐期貨借鑑國際市場由國際投行與大陸風險管理子公司，結合商品期貨提供包括實物交割、採購定價輔助、庫存價值管理、融資等的一站式服務發展經驗，把已經實踐過的模式介紹到台灣，讓更多投資人及中小企業看影音節目就可以學習國際實務操作範例。

永豐期貨數位影音已推出七大節目，除了超人氣永豐夜夜秀之外，還包括全球財經大解密、永豐操盤室、理財新鮮事、程式交易大解密、台指結算停看聽、Ya筑海期宇宙、張老師產業前瞻等頻道，覆蓋所有金融期貨的聽眾範圍，滿足大家對期貨市場所有知識與新知的學習需求。

期貨

延伸閱讀

永豐主辦寶島陽光 寫今年首宗百億規模太陽能光電聯貸

美股重挫拉低台股早盤跌逾150點 台積電開盤下跌10元

台指期 外資減碼多單

就市論勢／生技期 底部有撐

相關新聞

為台灣永續發展克盡心力 期交所捐助台灣千里步道協會

社團法人臺灣千里步道協會環境友善宗旨與期交所綠色公益理念不謀而合，臺灣期貨交易所總經理周建隆2月15日率相關主管親赴該會...

永豐期貨影音節目再創新 自製七大節目累計點閱收視突破151萬次

對抗通膨，為協助國內企業運用商品期貨改善原物料庫存及利潤管理，永豐期貨宣布推出『張老師產業前瞻』數位影音節目，內容聚焦實...

股價0.1元成交280元 投資人買這檔權證秒虧2799萬元

買股票下單時千萬要小心，今（22）日股市投資群組流傳一篇勸世文《兄弟姊妹們～#權證千萬不能用市價買進#….(跪)》，起因...

富邦期貨：台指期受美股拖累大跌 短線有跌破月線風險

美國零售巨擘Walmart對今年獲利展望財測不如市場預期，另一零售商Home Depot上季營收未達標，且看淡今年獲利前...

台指期 外資減碼多單

股期雙市昨（21）日多空拉鋸，指數齊步震盪收紅；分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨多單減少885口降至1.6萬口...

就市論勢／生技期 底部有撐

近期受到美債殖利率上漲影響，高本益比電子、科技股表現熄火回檔，生技類股相對抗跌，成為資金避風港。然而多檔生技股在1月工作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦