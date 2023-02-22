永豐期貨影音節目再創新 張老師產業前瞻上線

對抗通膨，為協助國內企業運用商品期貨改善原物料庫存及利潤管理，永豐期貨宣布推出「張老師產業前瞻」數位影音節目，內容聚焦實物交割、庫存管理、定價輔助、鎖定利潤等期貨應用主題，並導入國際合作模式案例，在原物料成本波動之際，要以金融與產業結合，運用期貨專業為台灣產業保駕護航。

永豐期貨近幾年推動數位影音創新，建造與投資人交流新模式打響口碑，自2019年底開播以來，在FB及Youtube累積超過151萬次的點閱收視，其中尤以直播節目-永豐夜夜秀，邀請投資素人網紅輕鬆學期貨，單集最高在線觀看人數創下近2,500人，在期貨專業領域備受投資人青睞，最新推出的「張老師產業前瞻」是永豐期貨第七個自製節目。

永豐期貨副總張嘉成指出，期貨市場對產業的成本及庫存其實極具風險管理效益，國際間已普遍運用，商品期貨是台灣相對缺乏卻具有極大潛力的領域，永豐期貨看好需求積極導入推動，推出影音節目滿足大家對期貨市場所有知識與新知的學習需求，讓更多有需要的投資人、業者都能在線上觀看了解如何運用。

張嘉成分析，觀察近期主要大宗商品價格處於通膨觸頂的拐點邊緣，預期原料價格有機會稍微緩和，頻道內容安排包括產業與金融結合、商品期貨應用、實物交割、產業鏈知識與貿易行為、實體經濟的服務模式、經典案例等，貫穿期貨市場與產業，讓更多客戶可以落實應用。

此外、鑑於國際間已廣泛運用商品期貨控管成本與庫存，永豐期貨借鑑國際市場由國際投行與大陸風險管理子公司，結合商品期貨提供包括實物交割、採購定價輔助、庫存價值管理、融資等的一站式服務發展經驗，把已經實踐過的模式介紹到台灣，讓更多投資人及中小企業看影音節目就可以學習國際實務操作範例。

永豐期貨數位影音已推出七大節目，除了超人氣永豐夜夜秀之外，還包括全球財經大解密、永豐操盤室、理財新鮮事、程式交易大解密、台指結算停看聽、Ya筑海期宇宙、張老師產業前瞻等頻道，覆蓋所有金融期貨的聽眾範圍，滿足大家對期貨市場所有知識與新知的學習需求。