為台灣永續發展克盡心力 期交所捐助台灣千里步道協會

社團法人臺灣千里步道協會環境友善宗旨與期交所綠色公益理念不謀而合，臺灣期貨交易所總經理周建隆2月15日率相關主管親赴該會，拜會該會執行長周聖心所帶領的工作團隊，就守護山林及友善環境等永續議題交換意見，並捐助該會即將在2月25日開辦「步道學」課程，共同推動臺灣邁進低碳永續之綠色願景。

臺灣期貨交易所秉持促進國內期貨市場發展為己任，除致力耕耘本業，在企業永續領域的環境(E)、社會(S)及公司治理(G)面向，響應政府號召，積極投入資源，即時掌握ESG議題趨勢。臺灣千里步道協會長期守護山林，結合企業與跨社群志工，以手工取代動力工具，進行環島綠色步道施作，降低對生態環境與歷史空間之擾動，已完成打造「淡蘭百年山徑」、「樟之細路」及「山海圳國家級綠道」等三條國家級綠道。

臺灣千里步道協會2013年首度提出「步道學」概念，以深化跨界志工參與行動的專業知能，本周即將開辦第10年「步道學」課程，培養「步道師」學習傾聽森林、水流、地質的聲音，找出與生態和諧共存的路線與工法，透過不同地區、海拔、特色的手作步道體驗課程，多元累積實作經驗與技能，持續深化環境守護的力量。該會並倡議，透過手作步道，人們得以親近自然、細細領略古道上先民生活史並敬重山林萬物，形成正向又永續的循環，作為人與自然關係最好的詮釋。

期交所自我期許成為臺灣自然環境守護者，促進人與自然間的友善共融關係，這次從山林出發，未來將環抱海洋，身體力行偕同公益夥伴投入更多環境保護活動，體驗人與自然的雙向療癒，為臺灣永續發展克盡心力，持續邁向2050淨零轉型目標。