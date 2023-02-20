2022年度權證發行人獎勵活動頒獎典禮隆重盛大

臺灣證券交易所表示，為獎勵權證發行人對權證發行及交易市場之努力及貢獻，在2023年2月18日（星期六）上午10時30分假台北101大樓9樓舉辦「2022年度權證發行人獎勵活動」頒獎典禮，分別對2022年平均每檔權證成交金額較高、全年權證總成交金額較高，以及權證成交金額成長率較高的發行人，各評選出八名，第1至第4名各一位，第5名取四位並列，分別頒發獎座及獎金。

這次頒獎典禮邀請金融監督管理委員會證券期貨局副局長高晶萍蒞臨，中華民國證券商業同業公會理事長陳俊宏及多家發行人董事長也撥冗出席。

證交所總經理簡立忠致詞表示，為與時俱進，2022年度的評選獎勵方案略有調整，除設有總成交金額門檻100億元外，更注重權證上市後的流動性。其中，權證成交金額成長率的獎項，因2021年權證市場交易熱絡，造成2022年計算成長率的基期較高而增加困難度，有兩名發行人達到100億元的門檻且有正成長而獲獎，誠屬不易。近年來證交所除利用各種獎勵措施積極推展權證業務外，更致力於法規制度及電腦系統的變革，有效增進權證資訊之透明度與報價之公平性，建立更優質權證市場環境。

高晶萍表示，透過權證的獎勵措施，以及各界積極的宣導活動，促使權證發行規模及交易量能更上一層樓，截至2022年底上市、上櫃權證發行檔數已突破5萬檔。此外，高晶萍及陳俊宏皆樂見市場關注的權證避險股票降稅案於2022年12月已經立法院一讀通過，未來將促請財委會優先審理，如能因權證避險降稅而大幅減少證券商的營運成本，將使權證市場更加活絡。

這次獎勵活動計有權數效率獎、權值卓越獎及權值成長獎等三個獎項，各獎項名次如下：

一、權數效率獎：（2022年發行人權證總成交金額達100億元且平均每檔權證成交金額較高者） (一)第一名（獎金40萬元）：國泰綜合證券，平均每檔權證成交金額為31,724,603元。 (二)第二名（獎金30萬元）:元大證券，平均每檔權證成交金額為15,517,610元。 (三)第三名（獎金20萬元）：統一綜合證券，平均每檔權證成交金額為14,493,134元。 (四)第四名（獎金15萬元）：康和綜合證券，平均每檔權證成交金額為13,011,280元。 (五)第五名（獎金10萬元）：中國信託綜合證券、群益金鼎證券、凱基證券、永豐金證券。 二、權值卓越獎：(2022年發行人權證總成交金額達100億元且總成交金額較高者) (一)第一名（獎金40萬元）：元大證券，權證總成交金額為163,648,717,300元。 (二)第二名（獎金30萬元）：凱基證券，權證總成交金額為89,653,004,880元。 (三)第三名（獎金20萬元）：群益金鼎證券，權證總成交金額為56,167,256,900元。 (四)第四名（獎金15萬元）：統一綜合證券，權證總成交金額為36,102,396,410元。 (五)第五名（獎金10萬元）：國票綜合證券、國泰綜合證券、永豐金證券、元富證券。 三、權值成長獎：(2022年發行人權證總成交金額達100億元且與2021年相較為正成長，取成長率較高者) (一)第一名（獎金40萬元）：康和綜合證券，權證總成交金額成長率為36.52%。 (二)第二名（獎金30萬元）: 中國信託綜合證券，權證總成交金額成長率為8.28%。

未來證交所將持續因應市況推行適時合宜的商品，提供市場更佳的投資選擇，藉由權證發行面及交易面之提升，推動權證進一步發展，期能吸引更多國內外投資者參與，並與國際市場接軌。