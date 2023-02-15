台積電重挫20元 台股跌221點收15,432點 拉低台指期結算

台積電（2330）受到波克夏13F報告出爐的衝擊，台積電ADR盤後大跌，引發今日股價走低，也同步拉低台股今(15)日收盤下跌221.59點，收盤指數15,432.89點，成交量2,216.67億元；今日大盤走低也讓台指期拉低結算；台積電(2330)收盤下跌20元，收盤價525元。

波克夏盤後公布台積電持股大減86%，台積電今日開盤至526元，雖一度彈升到532元，但尾盤又出現賣壓而摜低到522元，臨收最後一盤拉高到525元作收。。

今日多頭資金轉進觀光旅遊及電線電纜族群，電線電纜股的華新（1605）、士電（1503）、大亞（1609）、宏泰（1612）與聲寶（1604），以及觀光類股的雄獅（2731）、寒舍（2739）、雲品（2748）、夏都（2722）、鳳凰（5706）、新天地（8940）、燦星旅（2719）、亞都（5703）與立德（3058）。

今日成交金額大且走高者包括：創意（3443）、中興電（1513）、欣興（3037）、材料-KY（4763）、美時（1795）、神準（3558）及群創（3481）等股；成交金額大卻走勢疲軟者有：聯發科（2454）、宏達電（2498）、長榮（2603）、元太（8069）、M31（6643）、健策（3653）與愛普*等股。

第一金投顧說，美國CPI指數高於預期，波克夏盤後公布台積電持股大減86%，操作上，應挑選年增幅度持續成⻑的產業，或是評價偏低等族群伺機布局、車用、遊戲、ABF、綠能及觀光餐飲等類股，並嚴控資金持股水位與風險管控。