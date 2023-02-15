期貨商論壇／創意期 伺機布局

OpenAI推出的聊天機器人ChatGPT爆紅。ChatGPT為一個AI聊天機器人，透過自然語言處理模型分析大數據，當使用者以文字輸入提問或敘述，並將分析文本意涵再輸出結果給使用者。

多家科技廠紛紛投入聊天機器人市場，AI需求強勁，推升先進製程晶片需求。目前高速運算處理器主要採用小晶片設計，將邏輯晶片及記憶體透過先進封裝進行整合。2020年先進封裝在半導體封裝市場約占40%，預期2030年將增至60%，其中CoWoS年複合成長率約22%、InFO年複合成長率約16%，為所有先進封裝技術中需求成長最快。

創意擁有台積電技術優勢，再搭配先進封裝技術，並支援InFO及CoWoS。創意在5奈米以下的貢獻從前年的1%增加至4%，HPC處理器將由5奈米跨入3奈米，將有助進一步推升創意營收表現，投資人不妨可以留意創意期做相關操作。（群益期貨提供）