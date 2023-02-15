台指期 留意短線波動

股期雙市昨（14）日高檔多空震盪，指數齊步站上15,600點關卡；分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨多單小幅增加115口攀升至1.2萬口；展望盤勢，近期聯準會持續放鷹，短期通膨預期仍處高點，期指需留意波動加劇。

現貨與期貨行情方面，周一在美國公布通膨數據前夕，由於紐約Fed公布1月的消費者預期調查顯示，未來美國家庭收入成長預估將轉弱，造成市場風險情緒升溫，加上隨美債殖利率下滑，引領科技股漲勢，美股四大指數齊揚，漲幅介於1.11%~1.53%。

昨天日、韓股開盤走強，激勵台指期大漲開出，加權指數也以跳空開高一路走揚站上5日線，盤面觀光、航運、光電表現強勢，加上電子攜手金融股同步走強，電子權值股台積電、聯電、聯發科反彈收紅，金融雙雄富邦金、國泰金漲幅超過1%，帶動加權指數衝破15,600點關卡，終場上漲110點，收15,654點。

期貨部分，台指期昨天開高後一度拉回，隨後在權值聯手拉抬下震盪收高，電子權值反彈上漲，金融權值漲勢延續，傳產權值中台塑四寶與貨櫃三雄全數收紅，終場台指期上漲129點至15,661點。

價差方面，台指期轉為正價差6.52點，電子期轉為正價差0.25點，金融期逆價差擴至2.7點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人買超94.5億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,827口至9,771口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加115口至12,379口。

至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單增加3,926口至8,941口。

永豐期貨指出，台股日K創波段新高收上影線實體中紅棒，15,600點關卡順利躍過，不過KD指標持續高檔鈍化，仍須留意創波段新高後技術面過熱的修正壓力及短線追高風險。

群益期貨表示，現階段外資買期貨、買現貨，自營商選擇權略為樂觀，月選呈現樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，目前台股支撐逐步墊高，短線待量能明顯放大回升後，台股方能挑戰年線位置。

期貨分析師指出，整體而言，昨天台指期實體紅K上漲，收盤價續創波段新高；展望後市，近期多位聯準會官員持續放鷹，短期通膨預期仍處高點，顯示通膨難以降溫，且美國將公布1月消費者物價指數（CPI），因此短線期指需留意波動加劇。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位昨天以買買權和賣賣權做增量布局。近月選擇權籌碼，賣權未平倉（OI）大於買權OI差距為2萬5,000餘口，買權OI增量不增反減。