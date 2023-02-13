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美股四大指數小漲 台指期夜盤呈現紅盤

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影
台股示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影

台指期日盤下跌44點，收在15,533點；夜盤則呈現盤上震盪，再度挑戰15,600點，最高來到15,597點，美股開盤後四大指數小漲，美債十年期殖利率回落，台積電ADR也由黑翻紅，挹注台指期夜盤上攻動能，不過，市場仍觀望美國通膨數據。

在籌碼面，三大法人在現貨賣超78.06億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加793口至11,598口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加582口至12,264口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,712口至5,015口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在15900點，賣權未平倉最大量集中在15300點。全月未平倉量put/call ratio值由1.17降至1.08。VIX指數上漲1.31至18.69。整體選擇權籌碼面偏多。

台指期 美股

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