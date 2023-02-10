金管會轄下證券期貨相關機構捐400萬元 助土耳其救災重建

2月6日土耳其發生規模7.8強震，造成當地嚴重死傷，且災情持續擴大，傷亡人數不斷攀升，災民急需大量民生物資，引起政府及全國人民的關切；為協助該國救災及重建，金融監督管理委員會轄下證券期貨相關機構，包括臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所及證券櫃檯買賣中心，為善盡企業社會責任，決定合力捐助新台幣4百萬元，提供災民生活必需用品及物資等援助，協助災民度過難關。

災後救援、家園重建是漫漫長路，需要全世界更多的關注與協助，證交所、期交所、集保結算所及櫃買中心捐助款項，將匯至「衛生福利部賑災專戶」，交由外交部做為援助土耳其震災之用，協助土耳其安置災民及災後重建，給予災民重新站起來的力量，為人道救援關懷盡一份心力。