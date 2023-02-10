快訊

劉亞仁尿檢驗出大麻反應 專家推測時間「10天內碰過」

王滬寧將與夏立言會面 為中共廿大後首次見台灣客人

金管會轄下證券期貨相關機構捐400萬元 助土耳其救災重建

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2月6日土耳其發生規模7.8強震，造成當地嚴重死傷，且災情持續擴大，傷亡人數不斷攀升，災民急需大量民生物資，引起政府及全國人民的關切；為協助該國救災及重建，金融監督管理委員會轄下證券期貨相關機構，包括臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所及證券櫃檯買賣中心，為善盡企業社會責任，決定合力捐助新台幣4百萬元，提供災民生活必需用品及物資等援助，協助災民度過難關。

災後救援、家園重建是漫漫長路，需要全世界更多的關注與協助，證交所、期交所、集保結算所櫃買中心捐助款項，將匯至「衛生福利部賑災專戶」，交由外交部做為援助土耳其震災之用，協助土耳其安置災民及災後重建，給予災民重新站起來的力量，為人道救援關懷盡一份心力。

臺灣期貨交易所 櫃買中心 集保結算所 土耳其 強震

延伸閱讀

土耳其的震災衝擊與總統大選：厄多安拼連任，為何撕破臉？

唐小強土耳其強震罹難　楊迪曝他生前暖心之舉「擁有世間所有的好品德」

號召援助土耳其 南市議會民進黨團宣布全員捐一日所得

台灣燈會「未來展區」北市府.101雙副燈 光雕秀為土耳其祈福

相關新聞

期貨商論壇／黃金期 緊盯美元

美國最新非農就業人口數字為51.7萬人，大幅優於市場預期的18.5萬，顯示美國1月就業情況的表現比市場預期更加良好，使聯...

期貨商論壇／康舒期 樂觀看待

觀察昨（9）成交口數較大的前20檔個股期貨表現，以康舒（6282）期貨最為強勢，為多方指標。從技術面觀察，若回檔靠近5日...

台指期 多方格局不變

股期雙市昨（9）日高檔多空震盪，指數在平盤附近整理。分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨多單減少1,016口至10...

王品、南帝 認購搶鏡

台股近來高檔震盪，盤面類股輪動快速，題材股成為市場追捧與布局的焦點。時序進入2月，「情人節概念股」由於受惠愛情產業題材的...

閎康、家登 選逾90天

台股高檔震盪，盤面族群輪動表現，閎康（3587）、家登（3680）等半導體相關供應鏈續有資金敲進，股價勢頭尚未止歇，權證...

中興電、華城 四檔俏

電動車產業由於前景大好，吸引買盤持續加持，其中尤以充電樁次產業，因成長動能最為強勁，多頭持續駐足，包括中興電（1513）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦