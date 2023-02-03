台指期夜盤漲勢放緩，盤中走低觸及15,510點，法人指出，整體來看，加權指數連三日收在年線之上，整體維持短多趨勢不變，在下檔多方缺口未回補前，料多方強勢格局有望延續。

三大法人買超101億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加95口至8,676口，其中外資淨多單增加918口至9,327口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加825口至,6908口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在15,900點，賣權未平倉最大量集中在14,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.11降至1.1。VIX指數上漲0.35至18.2。整體選擇權籌碼面偏空。