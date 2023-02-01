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半導體族群撐盤 台指期夜盤小幅上漲

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

在聯準會利率決策會議前夕，台指期夜盤呈現上下震盪，美股四大指數開盤漲跌互見，費城半導體仍維持上漲，早盤漲幅約在0.8%上下，美股三大指數則跌幅落在0.3%至0.7%間，半導體族群受益於AMD因財報優於預期，股價上漲超過5%，另外，台積電ADR漲幅將近1%，連帶台指期夜盤上漲0.4%，盤中突破15,400整數關卡來到15,452點。

在現貨部分，三大法人買超121.5億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,128口至3,362口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加1,645口至4,234口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少1,270口至2,132口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在15,400點，賣權未平倉最大量集中在14,500點。全月未平倉量put/call ratio值由0.81升至0.88。VIX指數下跌0.09至18.37。整體選擇權籌碼面偏多。

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