快訊

桃園新屋轎車自撞分隔島陷火海 駕駛燒成焦屍

期貨商論壇／航運期 行情漸升溫

經濟日報／ 記者周克威整理

中國大陸防疫解禁，帶旺旅運需求，華航、長榮航等國內航空業者積極布局區域及長程航線，兩岸航線的上海、北京、廈門陸續增班，也隨國際各機場人力陸續補足，航空公司將持續增加各航線班次，雖由於航空貨運隨國際航班恢復，整體運價已不及疫情期間高檔，但目前每公斤維持約130元上下，仍較疫情前維持近四成漲幅。

同時也因為隨去年全球陸續解封，1月航空雙雄客運均交出暢旺表現，成為今年第1季營收最好支撐，有望迎來年、月雙增表現。後續來看，華航宣布2月起再針對香港、兩岸與洛杉磯等航線增班，隨著各地航點狀況調升航班，展望今年出境旅遊成長值得期待。

交易人欲參與航運相關議題時，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業，航運期貨每一口原始保證金22,000元，有助投資人更加靈活運用期貨作為交易輔助工具。（永豐期貨提供）

期貨交易 航線 疫情

延伸閱讀

期交所回調股價指數類等契約保證金 1月31日一般交易時段結束後實施

期貨商論壇／航運期 靈活操作

凱基期貨海期下單享好禮 新春大放送抽iPhone

華航傳遭駭 疑名人會員個資外流

相關新聞

台指期 外資大砍多單

股期雙市昨（31）日開低走低，指數齊步失守15,300點關卡；分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨多單減少5,51...

期貨商論壇／航運期 行情漸升溫

中國大陸防疫解禁，帶旺旅運需求，華航、長榮航等國內航空業者積極布局區域及長程航線，兩岸航線的上海、北京、廈門陸續增班，也...

期貨商論壇／生技期 中性偏多

世界衛生組織（WHO）周一（30日）表示，新冠病毒仍是應獲得國際關注的公共衛生緊急事件，維持全球最高警戒級別，所以在終結...

最牛一輪／華新利多 台新26帶勁

因應國際鎳價再度走揚，華新（1605）2月調漲部分不銹鋼報價，利多激勵股價昨（31）日衝高，盤中一度上衝至54.4元創下...

富邦期貨：兩岸局勢緊繃可能對台股後續上攻造成壓力

本周聯準會、歐洲央行、英國央行將公布利率決定，市場預期聯準會將將減緩升息幅度至1碼，而歐洲和英國央行估計將各升息 2 碼...

台指期 短線偏多操作

台股受惠封關期間，美股費城半導體、那斯達克等科技股指數走揚激勵下，昨（30）開紅盤日跳空大漲，盤中一路震盪整理，終場加權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。