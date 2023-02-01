期貨商論壇／航運期 行情漸升溫

中國大陸防疫解禁，帶旺旅運需求，華航、長榮航等國內航空業者積極布局區域及長程航線，兩岸航線的上海、北京、廈門陸續增班，也隨國際各機場人力陸續補足，航空公司將持續增加各航線班次，雖由於航空貨運隨國際航班恢復，整體運價已不及疫情期間高檔，但目前每公斤維持約130元上下，仍較疫情前維持近四成漲幅。

同時也因為隨去年全球陸續解封，1月航空雙雄客運均交出暢旺表現，成為今年第1季營收最好支撐，有望迎來年、月雙增表現。後續來看，華航宣布2月起再針對香港、兩岸與洛杉磯等航線增班，隨著各地航點狀況調升航班，展望今年出境旅遊成長值得期待。

交易人欲參與航運相關議題時，可考慮搭配臺灣期交所2022年6月推出的航運期貨，其成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業，航運期貨每一口原始保證金22,000元，有助投資人更加靈活運用期貨作為交易輔助工具。（永豐期貨提供）