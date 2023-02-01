快訊

桃園新屋轎車自撞分隔島陷火海 駕駛燒成焦屍

期貨商論壇／生技期 中性偏多

經濟日報／ 記者王皓正整理

世界衛生組織（WHO）周一（30日）表示，新冠病毒仍是應獲得國際關注的公共衛生緊急事件，維持全球最高警戒級別，所以在終結新冠疫情前，生技以及防疫相關議題仍為市場熱門話題。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰整體生技醫療產業表現，也符合現今市場聚焦產業，其契約規模約22萬，保證金為新台幣19,000元，槓桿約11倍，因此臺灣生技期貨最大優勢在門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面看，臺灣生技期貨近期呈現緩步震盪走高格局，重新站回所有均線之上，因此在跌破季線支撐前，短線建議以中性偏多看待臺灣生技期貨為宜。由於期貨交易為高槓桿保證金交易，因此均有高度投資風險，請投資人衡量自我投資能力適度加減碼，並設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

期貨交易 生技類股

延伸閱讀

費半跌幅重！台股開盤下跌74點 台積電開盤挫低7元

期貨商論壇／瑞昱期 保守看待

曾是證交所少數博士…黃乃寬逝世震驚金融圈 生前交待後事從簡

期交所回調股價指數類等契約保證金 1月31日一般交易時段結束後實施

相關新聞

台指期 外資大砍多單

股期雙市昨（31）日開低走低，指數齊步失守15,300點關卡；分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨多單減少5,51...

期貨商論壇／航運期 行情漸升溫

中國大陸防疫解禁，帶旺旅運需求，華航、長榮航等國內航空業者積極布局區域及長程航線，兩岸航線的上海、北京、廈門陸續增班，也...

期貨商論壇／生技期 中性偏多

世界衛生組織（WHO）周一（30日）表示，新冠病毒仍是應獲得國際關注的公共衛生緊急事件，維持全球最高警戒級別，所以在終結...

最牛一輪／華新利多 台新26帶勁

因應國際鎳價再度走揚，華新（1605）2月調漲部分不銹鋼報價，利多激勵股價昨（31）日衝高，盤中一度上衝至54.4元創下...

富邦期貨：兩岸局勢緊繃可能對台股後續上攻造成壓力

本周聯準會、歐洲央行、英國央行將公布利率決定，市場預期聯準會將將減緩升息幅度至1碼，而歐洲和英國央行估計將各升息 2 碼...

台指期 短線偏多操作

台股受惠封關期間，美股費城半導體、那斯達克等科技股指數走揚激勵下，昨（30）開紅盤日跳空大漲，盤中一路震盪整理，終場加權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。