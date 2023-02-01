期貨商論壇／生技期 中性偏多

世界衛生組織（WHO）周一（30日）表示，新冠病毒仍是應獲得國際關注的公共衛生緊急事件，維持全球最高警戒級別，所以在終結新冠疫情前，生技以及防疫相關議題仍為市場熱門話題。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰整體生技醫療產業表現，也符合現今市場聚焦產業，其契約規模約22萬，保證金為新台幣19,000元，槓桿約11倍，因此臺灣生技期貨最大優勢在門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

以技術面看，臺灣生技期貨近期呈現緩步震盪走高格局，重新站回所有均線之上，因此在跌破季線支撐前，短線建議以中性偏多看待臺灣生技期貨為宜。由於期貨交易為高槓桿保證金交易，因此均有高度投資風險，請投資人衡量自我投資能力適度加減碼，並設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）