台指期 外資大砍多單

股期雙市昨（31）日開低走低，指數齊步失守15,300點關卡；分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨多單減少5,510口降至2,589口，展望盤勢，市場雖預期本周FOMC利率決議將放緩升息步伐，但聯準會主席鮑爾恐在後續談話繼續放鷹，宣示打擊通膨決心，因此短線期市將延續震盪。

昨天在晶圓雙雄領跌下，加權指數跳空開出，電子股走弱，資金轉往生技、航運股。台積電開低一路走低，終場以522元作收，聯發科、南亞科、廣達等股表現疲弱，航運族群表現相對抗跌，貨櫃三雄長榮、陽明均勁逾1%~2%，生技醫療逆勢走揚，北極星藥業-KY漲逾8%，然終場大盤仍不敵賣壓，下跌1.48%，收15,265點。

期貨部分，昨天台指期受到美國股市拖累，早盤開低後震盪走低；電子權值拉回，金融權值下挫，傳產權值中塑化股齊跌，終場台指期下跌189點至15,268點。

價差方面，台指期為正價差2.8點，電子期正價差0.5點，金融期為逆價差0.77點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分三大法人買超55.37億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少6,007口至1,234口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5,510口至2,589口。

至於十大交易人中特定法人，全月台指期淨多單減少1,150口至3,402口。

永豐期貨指出，由於本周將迎來超級央行及財報周，市場信心轉趨謹慎，或增添短線變數，大盤逢高遇壓震盪難免，短線將趨於年線附近整理。

群益期貨表示，現階段外資期貨淨多單減少，自營商選擇權中性態勢，月、周選中性格局，整體籌碼面中性整理。類股結構上，領軍的大型電子股轉弱，轉變成小型股活蹦亂跳，短線台股可以利用選擇權方式中性操作。

期貨分析師指出，整體而言，昨天台指期拉回下跌，陷入震盪格局；展望後市，市場雖預期本周FOMC利率決議將放緩升息步伐，但鮑爾恐在後續談話繼續放鷹，宣示打擊通膨決心，因此短線期市將延續震盪。

至於選擇權市場，自營商選擇權淨部位目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權未平倉（OI）小於買權OI差距為4,000餘口，買權賣權OI總量依舊相當。周選方面，買權OI增量較賣權OI增量多，使得買權OI多於賣權OI，空方力道稍大。