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期交所於春節休市期間 調高期貨保證金約10％

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

為了加強市場運作安全，金管會20日宣布，期貨市場在今年春節連假期間，也就是1月18日至1月29日休市期間，期交所調高期貨保證金約10％，在長假後再調回。

台北股匯市因應農曆春節假期已經封關，惟封關期間，美股周四（19日）已連續三個交易日收低，市場開始關注美國經濟疲軟的跡象，以及美國聯準會（Fed）官員持續放鷹派言論。

依循往年作法，期交所為了加強市場運作安全，會在春節長假前，調高包括股價指數類契約、ETF類契約、商品類契約及匯率類契約保證金。

金管會指出，此次也為了因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生價格波動，期交所於春節休市期間進行保證金調整，包括股價指數類契約、ETF類契約、商品類契約及匯率類契約，調整方式以1月16日之保證金為基礎，調高約10%。

以台股期貨（TX）為例，每口原始保證金原為18萬4,000元，1月17日一般交易時段收盤後調高至20萬3,000元，調幅逾10％。

金管會指出，此措施實施期間，從春節最後交易日、也就是1月17日一般交易時段收盤後生效，預計於1月30日開紅盤日視市場狀況，再行公告1月31日一般交易時段結束後各契約之保證金適用金額，以達強化期貨市場風險承受度，維護市場安全之效果。

金管會提醒期貨交易人注意保證金適用金額調整，須隨時關切自身未沖銷部位的風險及帳戶權益數變化；期貨商對期貨交易人部位風險也應加強注意，並落實風險控管。

期貨交易 春節 金管會 期交所

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