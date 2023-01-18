元大期春節不打烊 兔年交易賺黃金

台股春節封關期間，元大期貨（6023）看準交易人搶賺春節紅包財，攜手美、新、港、日、歐等五大指標性交易所及槓桿差價契約（CFD），舉行「金兔迎春開新運」行銷活動，投入總價值超過百萬好禮回饋給元大客戶，自1月18日至1月27日期間，交易國外期權或CFD商品，即有機會抽兔年10克金條，累積交易達指定門檻，直接獲得iPhone 14 Pro或技嘉43型4K電競螢幕，一起來元大迎接兔年紅包財。

元大期為首家推出春節不打烊服務之期貨商，今年邁入第29年。透過近五年(2018~2022)農曆春節期間交易數據觀察，顯示以下三大趨勢，一是微小型期權商品受年輕交易人青睞，以2022年為例，微小型合約佔比達45%，對比前年成長率達10%，且低門檻保證金可作為新手交易人入門外期市場最佳選擇；二是指數期權商品（如道瓊、那斯達克與S&P）受交易人熟悉喜愛，交易量占比約45%；三是近年受國際政經與疫情衝擊，與市場行情波動顯著的商品期貨，以輕原油、黃金兩大期貨商品為主，年度交易量佔比變化大，近期亦推出微小型商品期貨合約，成為新手交易入門新選擇。

元大期貨研究團隊表示，農曆春節期間交易人規劃交易策略，可關注以下三大國際政經事件，一是聯準會（Fed）下次公布利率決議在2月2日凌晨，而美國將春節假期公布零售銷售、PCE物價指數、第4季GDP等重要經濟數據，可能影響Fed之後的升息路徑；二是全球經濟衰退疑慮升溫，衝擊原油需求，且歐美暖冬打擊天然氣期價；三是疫情確診飆高的變數，可能持續影響金融市場，包括指數、外匯、能源、金屬等期貨商品波動欲小不易。

元大期貨槓桿交易商今年為第二年推出春節不打烊服務，差價契約多元商品規格、多空雙向交易與槓桿倍數特性，成為交易人熱門交易衍生性商品之一，自2021年10月上市連結國外知名股指與個股、白銀等新商品，合約規格小，亦成為新手交易人首選衍生性入門商品。