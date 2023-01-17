期交所在春節長假調高多項商品契約保證金

考量2023年春節假期休市長達12日，為因應國際金融市場於國內期貨休市期間可能發生之價格波動，臺灣期貨交易所鑒於以往春節假期採行調高保證金的作法有助於市場運作安全確保，2023年春節假期，調高股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金，以1月16日保證金為基礎調高約10%，以強化期貨市場的風險承受度，維護市場安全。

期交所也請交易人多加注意春節假期期間國際行情變化及持有部位狀況，並適時繳存足額的保證金。

期交所於2023年1月16日(調整生效日前一日)公告股價指數類契約、匯率類契約、商品類契約及標的證券為受益憑證的股票類契約保證金調整後金額，實施期間為2023年1月17日 (春節前最後交易日)一般交易時段結束後生效，預計於2023年1月30日開紅盤日再視市場狀況公告1月31日一般交易時段結束後起前揭各契約的保證金適用金額。

期交所提醒交易人注意，2023年1月17日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日，當日下午3時開始的盤後交易時段仍將交易至次日上午5時。交易人在1月17日一般交易時段收盤後的未沖銷部位及當日盤後交易時段的新增部位，應以調高後的原始保證金數額計收。交易人應注意保證金調高後，帳戶權益數之變化及長假期間未沖銷部位的風險；期貨商對期貨交易人亦應加強注意並落實風險控管。