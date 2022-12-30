期交所縱橫期海 Trader就是你

為使校園年輕人可藉由模擬交易，增進期貨專業知識並瞭解期貨交易風險控管之重要性，臺灣期貨交易所「縱橫期海Trader就是你－大專院校模擬交易競賽活動Part II」於10月17日至12月21日展開，共吸引55所大專院校，計300隊、1,083位學生組隊報名參賽。歷經長達兩個多月臺股行情劇烈震盪下，競賽排名不斷更迭變化，最後競賽結果於今日揭曉。有20個優勝隊伍從300個參賽隊伍中脫穎而出，交易操作績效優異，累積報酬率及夏普比率均達40%及0.15以上，期交所將分別頒發6萬元~6千元不等團體獎金，同時指導老師亦可獲頒3萬元~3千元不等指導獎金。

這次競賽由北商大財金系奪冠，第二至第三名則由高科大金資系包辦，第4至20名則分別由屏大財金系(共2隊)、高科大金融系(共2隊)、逢甲財金系、台大財金系、政大金融所、東海財金系、德明科大資管系、南臺科大財金系、清大資訊所、交大資財所、東華財金系、北商大財金系(共2隊)、淡大風保系、輔大企管系等隊伍獲得，期交所除恭喜以上隊伍，也期勉沒有得獎的隊伍不用氣餒，因為投資理財是一輩子的志業，參賽過程學習到的交易技巧及經驗更勝於得獎。

這次競賽鼓勵參賽隊伍將兩個多月的競賽歷程撰寫成交易心得報告，透過交易策略的擬定、風險管理及事後檢討，讓同學進一步強化模擬交易學習成果。由各隊的心得報告中可看出，大多數隊伍對於這次競賽體驗均表示獲益良多，雖然在校有修期貨與選擇權、衍生性金融商品或投資學等課程，惟大多學到的是理論模型架構，透過這次競賽的實戰經驗，能將理論與實務相結合，也更能深入認識瞭解期貨市場。

此外，各參賽隊伍在小組討論、腦力激盪下，各自建構發展出多元交易策略，有採波段操作者，亦有採當日沖銷不留倉策略；技術指標有參考均線、KD，亦有使用布林通道等；至於交易標的選擇，有隊伍主要交易流動性佳的臺股期貨及小型臺指期貨，也有隊伍交易盤勢主流有題材的個股期貨，亦執行買進或賣出選擇權策略。另有同學提到感謝期交所提供安全交易的環境，讓他們在過程中學習，並提醒他們交易不能一味的只看報酬，更要重視風險控管，並希望本活動能持續舉辦，讓更多學弟學妹有參與期貨交易的機會。

這次競賽採取由大專院校老師指導推薦、學生組隊參賽的方式辦理，競賽成績以累積報酬率及夏普比率兩項指標計算，兼顧報酬率與風險控管，期望參賽隊伍在可承受的風險下，能激盪出各式交易策略，追求長期穩定獲利的交易模式。另為鼓勵學生積極參與交易，學習期貨交易技能，除頒發獎金予優勝隊伍及指導教授外，並設有好學獎，將於1月6日在律師見證下，自符合抽獎資格參賽隊伍同學中隨機抽出50名，每名可獲頒7-ELEVEN購物金500元。

期交所表示，該活動廣受大專院校師生支持肯定，2022學年度第二學期(2023年上半年)將持續辦理，建議有志參賽的同學，平時可於虛擬交易所常態環境多加練習，累積實力後報名參賽一展所長。