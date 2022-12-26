台股開盤上漲0.43點 台積電開盤跌1元

台股今（26）日開盤上漲0.43點，開盤指數14,271.20點；台積電（2330）開盤下跌1元，開盤價454元。

群益投顧表示，23日台股早盤重跌後緩步反彈，季線前K線留下影線。耶誕至元旦的年底長假下，外資陸續放假，預期台股持續由內資主導，題材小股強勢。

周五（23日）美股四大指數收盤：道瓊指數上漲176.4點、漲幅0.5%，那斯達克指數上漲0.2%，標準500指數上漲0.5%，費半指數上漲0.09%。

元富期貨指出，台指接連收復五日線以及半年線，加上VIX指數由16.91下降至15.88、下降了1.03，顯示市場的避險情緒有收斂，有利於後續多頭反攻，不過在資金動能轉弱的情況下，指數後續是否真正止跌續揚，仍有待觀察。

美股23日受聖誕假期影響，交投清淡，主要指數呈窄幅波動。另美國公布11月個人消費支出（PCE）物價指數年增5.5%，略低市場預期，較10月分的年增幅稍微降溫，證明聯準會連續升息正產生預期效果。

三大法人周五集中市場合計賣超125.78億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超132.3億元，投信買超28億元，自營商(自行買賣)賣超16億元，自營商(避險)賣超5.4億元。

統一期貨說，外資現貨買超93億，期貨部分增加1,663口，淨多單15,294口，十大特定法人賣出539口。周選支撐與壓力區落在14,000至14,600之間，P/C Ratio升至1.03，整體籌碼中性看待。