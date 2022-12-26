穩健經營 元大期邁向亞洲大型期貨商行列

元大期貨（6023）於（21）日舉行2022年Q3法人說明會，在全球金融市場震盪劇烈、通膨及循環升息的嚴峻挑戰下，公司秉持專業穩健之經營原則，維持強勁業務成長動能。公司今年前三季累積稅後EPS 2.84元，稅後損益為新台幣8.22億元，國內期權市佔率、客保金存量、獲利能力等指標均穩居業界領先地位。

元大期總經理許國村表示，近年期貨市場發展有兩大趨勢：一為國內夜盤交易熱絡，截至11月夜盤月均交易量達2,019萬口，單月夜盤佔日盤交易量達58.68%，創下歷年新高；二為微小型商品年輕交易人風潮興起，國內小型電子期貨今年1-10月交易量較去年同期成長177.85%；國外微小型合約商品今年1-10月美盤微小型合約商品交易量佔比高達63%，改變過去國外商品以中大型為主的交易型態。

元大期積極強化各項經營管理面向，經紀業務方面以鞏固經紀收費品質、建立健全風險控管機制，落實客戶風險關懷，並同步強化資訊監理；槓桿交易CFD(差價契約)業務獲利逐步增長，持續成為公司新獲利引擎；數位策略以建立數位通路獲客模式，發展元大交易生態圈提升客戶黏著度；財務體質強韌穩定，ANC比率為業界前段班。在ESG推動上，持續推動永續期權商品，營運面持續執行綠能減碳計畫，導入各項ISO環境管理認證，今年成為業界首家導入全據點使用綠電之期貨商；在社會面則持續舉辦偏鄉及老年關懷、社區環境服務及捐血志工，並推動優於法規的員工福利。2023年將啟動「國際經紀人才招募計畫」，透過選訓合一，持續培養具國際金融業務專才。

元大期為首家期貨商獲惠譽信用評等國內長期評等「AA-(twn)」，及國內短期信用評等「F1+(twn)」，展望「穩定」之佳績，亦入選金管會2021年公平待客評核期貨商排名前25%之唯一期貨業者，更蟬聯8年獲得財資雜誌年度亞洲最佳期貨商肯定。自2015年至2022年連續8年獲公司治理評鑑前5%之唯一上櫃期貨商，連續5年獲天下企業永續企業公民獎殊榮。公司持續精進資訊揭露品質，自2014年起已連續8年發行永續報告書，今年更首次取得英國標準協會台灣分公司(BSI)查核驗證，並經會計師出具確信報告。2023年元大期將以「誠信治理 創富永續」為目標，持續優化各項指標，朝向亞洲最大期貨商邁進。