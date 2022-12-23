美股震盪 台指期夜盤維持整理格局
美股震盪，台指期夜盤平盤整理，法人指出，台股收長下影線黑K，再度失守五日、半年線，由於目前美國科技股架構偏弱，電子族群較難有表現，但相對使非電子族群表現亮眼，預料指數短線維持震盪觀望格局。
現貨部分，三大法人賣超125億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,089口至10,684口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少1,867口至13,427口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少2,213口至6,238口。
選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在15,000點，賣權未平倉最大量集中在13,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.03降至0.89。VIX指數上漲0.18至16.06。整體選擇權籌碼面偏空。
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