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眼睛業障重？鄉林賴正鎰：房價高漲是假象 真相藏在這裡

升息擔憂再起！費半挫逾3.5% 台指期夜盤跌逾150點

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導
台積電ADR走跌超過2%，連帶台指期夜盤不僅由紅翻黑，還回吐日盤過半漲幅，跌點郁逾150點，回測14,200點支撐。中央社
台積電ADR走跌超過2%，連帶台指期夜盤不僅由紅翻黑，還回吐日盤過半漲幅，跌點郁逾150點，回測14,200點支撐。中央社

升息擔憂再起，美股四大指數開盤走低，又以科技股跌幅最重，費城半導體指數超過3.5%，台積電ADR走跌超過2%，連帶台指期夜盤不僅由紅翻黑，還回吐日盤過半漲幅，跌點郁逾150點，回測14,200點支撐。

由於美國第3季GDP季增年率終值由2.9%上修為3.2%，初領失業金人數雖增加0.2萬人至21.6萬人，但低於市場預估的22.2萬人，良好的經濟數據，讓Fed積極升息的擔憂再起，導致調節賣壓出籠。

在籌碼面，外資現貨買超93.4億，期貨部分增加1,663口，淨多單15,294口，十大特定法人賣出539口。周選支撐與壓力區落在14,000 至14,600之間，P/C Ratio升至1.03，整體籌碼中性看待。

升息 台積電

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