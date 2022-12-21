鎳價大漲、外資大買 華新早盤漲逾半根停板成交量居冠

國際鎳價周三（20日）大漲逾4%，帶動華新（1605）今（21）日以47.3元開高後一度拉升至49.65元，收復5日線、月線，早盤成交量超過7.5萬張，居個股成交量冠軍，盤中漲幅超過半根停板。

因俄羅斯鎳巨擘諾里爾斯克鎳業（Norilsk Nickel）考慮明年減產約10%，理由是一些歐洲買家避開俄羅斯，而且鎳可能出現供應過剩的情況，消息傳出後國際鎳價周三大漲逾4%，倫敦金屬交易所（LME）3個月鎳期貨20日收盤大漲1,119美元，漲幅4.1%，報每噸28,334美元，盤中一度大漲7.1%。

外資昨日買超華新11,209張，投信也買超267張，連六買，不過自營商賣超583張，三大法人合計買超10,893張，鎳價大漲，也帶動華新的表現，早盤開高走高，成交量居冠，同時帶動電器電纜股大漲，盤中漲幅逾4%。