美股四大指數拉回、台積電ADR跌逾1.5% 台指期夜盤跌逾150點

美股四大指數走跌超過1%，又以費城半導體指數跌幅最重、早盤跌約2.6%，台積電ADR下跌約1.6%、聯電ADR跌逾2%，連帶台指期夜盤跌逾150點，接連失守14,700以及14,600關卡，最低下探14,548點。

在籌碼面，三大法人現貨市場合計賣超25.2億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,498口至5,244口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加772口至5,572口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加4,755口，使留倉部位轉為淨多單3,530口。

在選擇權部分，買權未平倉最大量集中在15,000點，賣權未平倉最大量集中在14,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.96降至0.94。VIX指數下跌2.13至17.94。整體選擇權籌碼面中性。