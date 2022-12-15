快訊

高虹安涉詐領國會助理費案 男友李忠庭移送北檢臉超臭

怪！闢謠圖要講輸陸食品時限 文字竟是日福島10縣證明

美股四大指數拉回、台積電ADR跌逾1.5% 台指期夜盤跌逾150點

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

美股四大指數走跌超過1%，又以費城半導體指數跌幅最重、早盤跌約2.6%，台積電ADR下跌約1.6%、聯電ADR跌逾2%，連帶台指期夜盤跌逾150點，接連失守14,700以及14,600關卡，最低下探14,548點。

在籌碼面，三大法人現貨市場合計賣超25.2億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2,498口至5,244口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加772口至5,572口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加4,755口，使留倉部位轉為淨多單3,530口。

在選擇權部分，買權未平倉最大量集中在15,000點，賣權未平倉最大量集中在14,000點。全月未平倉量put/call ratio值由0.96降至0.94。VIX指數下跌2.13至17.94。整體選擇權籌碼面中性。

台指期

延伸閱讀

台積電總裁魏哲家 登榜彭博全球最具影響力50人

台當局：尚未收到台積電400億美元投資美國的申請

魏哲家再加碼台積電200張 連兩個月買進

台積電第10度除息當天填息

相關新聞

美股四大指數拉回、台積電ADR跌逾1.5% 台指期夜盤跌逾150點

美股四大指數走跌超過1%，又以費城半導體指數跌幅最重、早盤跌約2.6%，台積電ADR下跌約1.6%、聯電ADR跌逾2%，...

裕隆、華擎認購搶鏡

美國通膨降溫，最新CPI數據比市場預期低，台股昨（14）日隨美股同步展開反彈行情，裕隆（2201）、華擎（3515）等兩...

聚陽、材料 瞄準長天期

台股自萬五大關壓回後，行情在月線上下震盪整理，市場對後市多空看法趨於分歧之際，投資買盤提前轉向明年業績成長股，其中，紡纖...

新唐、智原 四檔活跳跳

台股昨（14）日大漲216點，收在14,739點，MCU廠新唐（4919）、特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商智原（3...

全民權證／中興電 挑逾90天

因應再生能源建置目標以及電網分散政策，台電投資規模自2018年的1,029億元持續增長至2021年的1,389億元，下一...

全民權證／寶齡 押價內外15%

寶齡富錦（1760）美國與日本拿百磷銷售權利金持續成長，且於今年第4季正式毛利率升至100%，2023年第1季韓國市場將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。