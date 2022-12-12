期貨商論壇／華通期 伺機布局
華通（2313）為台灣PCB大廠，HDI營收全球第一，主要客戶為美系手機大廠，HDI占比約45~50%；產品應用第3季手機占比約19%、PC相關26%、軟板與軟硬結合板約24%、SMT21%、低軌衛星產品6%。
雖然目前受電子需求放緩、通膨高漲影響，但美系手機出貨穩定貢獻，在軟板業務滲透率增加、低軌衛星持續成長下，市場預估華通2023年仍可維持成長。
華通在HDI市場營收及市占率高，並積極發展軟板業務尋求新成長動能，2021年首次切入主要美系客戶的手機電池軟板產品，相對一般產品的規格與品質要求高，並擴充惠州廠軟板產能10~15%，良率與技術穩定提升，營收明顯成長；目前規劃2023年持續擴產，預估已取得更多美系手機軟板訂單，軟板未受電子需求放緩及通膨影響持續成長。
衛星板2023年營收比重上看10%，目前是美系新創火箭公司的供應商之一，主要以傳統板產能供應衛星用板以及地面接收裝置用板，為主板的獨家供應商，另外在產品耐用度與品質要求較高下，衛星通訊業務用板毛利率相對好，預估2023年低軌衛星也有其他新客戶加入，成長潛力大。
技術面上，華通過去三年股價維持在30~54元間橫向整理，目前周及日線均己多頭排列，未來有機會擺脫長期底部，更上一層樓。
（康和期貨提供）
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